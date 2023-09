Ivaiporã incentiva participação de empresários locais nas licitações

A Prefeitura de Ivaiporã e o Sebrae lançaram o Compra Ivaiporã com o objetivo de impulsionar e fortalecer o sistema econômico do município. A iniciativa, apresentada no salão nobre da Prefeitura, se materializa por meio de uma cartilha específica direcionada aos fornecedores, abordando diversos tópicos cruciais para participar de licitações e colaborar com a administração municipal.

A cartilha do Compra Ivaiporã oferece informações detalhadas sobre o processo de licitação, destacando as vantagens de fornecer produtos ou serviços para a administração pública municipal. Também esclarece como acessar os processos licitatórios por meio de sites institucionais, descreve o funcionamento das compras públicas e apresenta o Sistema de Cadastro de Fornecedores. Além disso, a cartilha explana sobre os benefícios concedidos às micro e pequenas empresas e detalha a Lei de Licitações para licitantes.

A apresentação deste importante programa ficou a cargo do secretário de Indústria, Comércio, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Ivaiporã, Alex Fonseca, que enfatizou a intenção de estimular as empresas a participarem ativamente dos processos licitatórios. “A participação contribui para a circulação do dinheiro no município – fortalecendo a economia”. Alex Fonseca também encorajou os empresários a entrarem em contato com o Setor de Licitações da Prefeitura em caso de dúvidas.

A consultora do Sebrae, Joelma Kato, ressaltou a importância de os empresários adquirirem conhecimento sobre os processos licitatórios por meio dos sites institucionais e informou que alguns desses processos são direcionados especificamente aos microempreendedores com o objetivo de incentivar a participação deles. “O Sebrae oferece capacitação e consultoria para fornecedores e empresários interessados nas mais variadas áreas”, avisou Joelma Kato.

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi), representada pelo presidente Afonso Frederico, também apoia e incentiva os empresários a participarem das licitações da Prefeitura. “É importante manter a documentação atualizada. E caso os microempreendedores precisem de orientação, a Acisi está à disposição para prestar auxílio nos processos”, antecipou Afonso Frederico.

O lançamento do programa Compra Ivaiporã recebeu o apoio do presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Montanheri (Sabão), que elogiou os esforços da Prefeitura e do Sebrae em fortalecer o comércio com o suporte da Acisi, reconhecendo o impacto positivo na economia de Ivaiporã.

O Compra Ivaiporã é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Econômico, que acompanha o Comitê Gestor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, assinado entre a Prefeitura e o Sebrae em abril de 2021.

Com a proximidade da 19ª Expovale – Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, o prefeito Carlos Gil mencionou a importância da participação da classe empresarial nas licitações.

“Vender para a Prefeitura é muito fácil. Inclusive Ivaiporã oferece benefícios, como um acréscimo de até 10% para produtores rurais e empresas estabelecidas na região, como forma de estimular a economia e gerar mais empregos”, informou Carlos Gil.

Embora os processos licitatórios estejam abertos a empresas de outras regiões, os benefícios são direcionados principalmente às microempresas individuais (MEI) e empresas optantes pelo Simples Nacional, ressalvando que essa regra não se aplica a obras.

Com o Compra Ivaiporã, a Prefeitura busca fortalecer a economia municipal ao incentivar a participação ativa dos empresários nos processos licitatórios, promovendo o desenvolvimento sustentável da região.

