Ivaiporã inaugura obras e anuncia novos investimentos no Jacutinga na quinta-feira

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Ivaiporã realiza na quinta-feira (14), às 19 horas, no Salão Paroquial do distrito do Jacutinga, uma programação marcada pela entrega de obras de infraestrutura, anúncios de novos investimentos e ações voltadas ao fortalecimento da área rural.

Entre os principais destaques está a inauguração das melhorias na Rodovia Nicolau Koltun, com alargamento da ponte, implantação de terceiras faixas e instalação da iluminação pública ao longo da via. As intervenções buscam ampliar a segurança, modernizar o acesso e facilitar o deslocamento de moradores, produtores e motoristas que utilizam a rodovia diariamente.

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Na comunidade do Painerinha, a Prefeitura também entrega a ampliação da rede de água, medida que pretende reforçar o abastecimento e melhorar a qualidade de vida de famílias da zona rural.

Além das inaugurações, a administração municipal fará anúncios de novas obras e projetos para o futuro da região, ampliando o pacote de investimentos previsto para o distrito.

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A programação inclui ainda a posse da Associação de Moradores do Jacutinga, iniciativa voltada ao fortalecimento da participação comunitária nas decisões locais.

Outro ponto de destaque será o lançamento do Programa de Desenvolvimento Rural, proposta criada para incentivar avanços no campo, apoiar produtores e ampliar oportunidades para famílias rurais.

Segundo Carlos Gil, o encontro representa um momento estratégico para consolidar melhorias estruturais, fortalecer o interior e ampliar o desenvolvimento do Jacutinga e comunidades próximas.

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Ampliação da rede de água na comunidade Painerinha - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã Ampliação da rede de água na comunidade Painerinha - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

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