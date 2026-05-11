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INAUGURAÇÃO

Ivaiporã inaugura obras e anuncia novos investimentos no Jacutinga na quinta-feira

Cerimônia no dia 14 entrega melhorias na Rodovia Nicolau Koltun, ampliação da rede de água no Painerinha e anuncia novos investimentos rurais

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 15:42:48 Editado em 11.05.2026, 15:42:40
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Ivaiporã inaugura obras e anuncia novos investimentos no Jacutinga na quinta-feira
Autor Rodovia Nicolau Koltun recebe terceiras faixas, iluminação e melhorias para ampliar segurança - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

Ivaiporã realiza na quinta-feira (14), às 19 horas, no Salão Paroquial do distrito do Jacutinga, uma programação marcada pela entrega de obras de infraestrutura, anúncios de novos investimentos e ações voltadas ao fortalecimento da área rural.

Entre os principais destaques está a inauguração das melhorias na Rodovia Nicolau Koltun, com alargamento da ponte, implantação de terceiras faixas e instalação da iluminação pública ao longo da via. As intervenções buscam ampliar a segurança, modernizar o acesso e facilitar o deslocamento de moradores, produtores e motoristas que utilizam a rodovia diariamente.

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Na comunidade do Painerinha, a Prefeitura também entrega a ampliação da rede de água, medida que pretende reforçar o abastecimento e melhorar a qualidade de vida de famílias da zona rural.

Além das inaugurações, a administração municipal fará anúncios de novas obras e projetos para o futuro da região, ampliando o pacote de investimentos previsto para o distrito.

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A programação inclui ainda a posse da Associação de Moradores do Jacutinga, iniciativa voltada ao fortalecimento da participação comunitária nas decisões locais.

Outro ponto de destaque será o lançamento do Programa de Desenvolvimento Rural, proposta criada para incentivar avanços no campo, apoiar produtores e ampliar oportunidades para famílias rurais.

Segundo Carlos Gil, o encontro representa um momento estratégico para consolidar melhorias estruturais, fortalecer o interior e ampliar o desenvolvimento do Jacutinga e comunidades próximas.

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Ivaiporã inaugura obras e anuncia novos investimentos no Jacutinga na quinta-feira
AutorAmpliação da rede de água na comunidade Painerinha - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

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Comunidade Jacutinga Desenvolvimento Rural infraestrutura Investimentos Públicos ivaipora Rodovia Nicolau Koltun
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