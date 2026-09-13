Ivaiporã inaugura Central de Monitoramento com 539 câmeras para reforçar segurança
Estrutura opera em 54 pontos do município com apoio da Guarda Patrimonial e das polícias Civil e Militar
A Prefeitura de Ivaiporã inaugurou na sexta-feira (11) a Central de Monitoramento do município. A estrutura conta com 539 câmeras instaladas em 54 pontos estratégicos e funciona 24 horas por dia para auxiliar as forças de segurança locais.
Além dos equipamentos já em operação, a gestão municipal confirmou a compra de outras 116 câmeras, que serão instalados em uma próxima etapa para ampliar o alcance do sistema.
“Eu sempre procurei ouvir a comunidade. A central é mais uma dessas demandas que conseguimos transformar em realidade”, afirmou o prefeito Carlos Gil durante a entrega.
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O sistema opera de forma integrada entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Patrimonial de Ivaiporã criada nesta gestão.
Para apoiar o patrulhamento e atender às ocorrências identificadas pelas telas, a equipe conta com uma viatura de ronda; dois veículos leves e duas motocicletas.
Segundo o prefeito, o município optou pelo fortalecimento da Guarda Patrimonial em vez da criação de uma Guarda Municipal.
“Nosso papel é dar suporte às forças de segurança. Com tecnologia e informação, conseguimos ajudar nesse trabalho”, explicou o prefeito.
Olho Vivo
Ivaiporã também será contemplada pelo programa Olho Vivo, do Governo do Paraná. O projeto os trâmites para liberação. O investimento previsto é de R$ 1,3 milhão, com cerca de 60 novos pontos de monitoramento.
O sistema deverá contar ainda com reconhecimento facial e inteligência artificial. A tecnologia poderá auxiliar na identificação de veículos e na análise de padrões de tráfego.