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PREVENÇÃO AO CRIME

Ivaiporã inaugura Central de Monitoramento com 539 câmeras para reforçar segurança

Estrutura opera em 54 pontos do município com apoio da Guarda Patrimonial e das polícias Civil e Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ivaiporã inaugura Central de Monitoramento com 539 câmeras para reforçar segurança
Autor Central de Monitoramento de Ivaiporã funciona 24 horas - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

A Prefeitura de Ivaiporã inaugurou na sexta-feira (11) a Central de Monitoramento do município. A estrutura conta com 539 câmeras instaladas em 54 pontos estratégicos e funciona 24 horas por dia para auxiliar as forças de segurança locais.

Além dos equipamentos já em operação, a gestão municipal confirmou a compra de outras 116 câmeras, que serão instalados em uma próxima etapa para ampliar o alcance do sistema.

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“Eu sempre procurei ouvir a comunidade. A central é mais uma dessas demandas que conseguimos transformar em realidade”, afirmou o prefeito Carlos Gil durante a entrega.

LEIA MAIS: Falso alerta de segurança bancária termina em prejuízo em Godoy Moreira

O sistema opera de forma integrada entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Patrimonial de Ivaiporã criada nesta gestão.

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Para apoiar o patrulhamento e atender às ocorrências identificadas pelas telas, a equipe conta com uma viatura de ronda; dois veículos leves e duas motocicletas.

Segundo o prefeito, o município optou pelo fortalecimento da Guarda Patrimonial em vez da criação de uma Guarda Municipal.

“Nosso papel é dar suporte às forças de segurança. Com tecnologia e informação, conseguimos ajudar nesse trabalho”, explicou o prefeito.

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Olho Vivo

Ivaiporã também será contemplada pelo programa Olho Vivo, do Governo do Paraná. O projeto os trâmites para liberação. O investimento previsto é de R$ 1,3 milhão, com cerca de 60 novos pontos de monitoramento.

O sistema deverá contar ainda com reconhecimento facial e inteligência artificial. A tecnologia poderá auxiliar na identificação de veículos e na análise de padrões de tráfego.


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Ivaiporã inaugura Central de Monitoramento com 539 câmeras para reforçar segurança
AutorCentral de Monitoramento de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado


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