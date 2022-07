Ivaiporã inaugura central de compostagem no aterro sanitário; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A prefeitura também dá suporte para a cooperativa

O prefeito Luiz Carlos Gil inaugurou nesta quarta-feira (13) a primeira central de compostagem de Ivaiporã. A central foi instalada no Centro de Triagem de Recicláveis que fica localizada no aterro sanitário do Município e é gerida pela Cooperativa de Materiais Recicláveis de Ivaiporã (Copemari). Para a instalação da central de compostagem foram investidos R $80 mil através do Programa Lixão Zero do Governo Federal e contrapartida da prefeitura na instalação e realização de adequações da estrutura do barracão. Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

A prefeitura também dá suporte para a cooperativa, mantendo no aterro retroescavadeira, trator de esteira, caminhão caçamba, além de equipamentos para operacionalização e manutenção do aterro, como triturador de galhos, barracão de triagem, refeitório, balança rodoviária e trincheira operacional.

Segundo o engenheiro ambiental, Alcides Pascoal Junior, consultor do departamento de meio ambiente, a central de compostagem vai evitar que resíduos orgânicos (restos de alimentos, frutas, legumes e verduras) coletados na cidade sejam descartados no aterro sanitário. Pelo projeto, o material será reciclado e transformado em adubo ecológico.

continua após publicidade .

“A central de compostagem vai aumentar a separação dos materiais no aterro sanitário. Consequentemente aumentando a vida útil do aterro também”, disse Pascoal.

Ele relata ainda que as trincheiras de resíduos do aterro sanitário de Ivaiporã têm capacidade para dois anos. “Claro que com a compactação desses materiais com trator de esteira, a separação na fonte, beneficiamento da compostagem, tudo isso vai aumentar essa vida útil para aproximadamente três anos”.

O prefeito Luiz Carlos Gil, lembrou que o aterro sanitário de Ivaiporã entrou em operação nos primeiros meses de 2013, na primeira gestão, quando também foi desativado o lixão. “E agora com essa parte da compostagem que era o que faltava aqui no aterro, nós vamos poder depositar cada vez menos lixo nas trincheiras, onde atualmente vai muito material orgânico. Esse material orgânico agora vai ser trabalhado e virar um adubo que poderá ser usado no paisagismo da cidade. Acreditamos que vai reduzir em 30% o material que é depositado nas valas a partir da compostagem”.

continua após publicidade .

Kit triagem

Na oportunidade também foi entregue para a Copemari, um Kit de triagem composto por uma esteira mecânica, carrinho transportador de fados, balança eletrônica, prensa hidráulica vertical, empilhadeira elétrica e carrinho transportador de Big Bag, adquiridos com recursos do Governo do Estado no valor de R$ 120 mil. Segundo a diretora municipal de Meio Ambiente, Ivaiporã tem hoje uma ótima infraestrutura no aterro sanitário, “e pedimos para a população a conscientização para fazer a separação dos resíduos nas residências”, disse Denise.

Greiciele Aline Arcanjo Allein, presidente da Copemari diz que a instalação da central de compostagem e os novos equipamentos chegaram em boa hora. “Atualmente temos 27 associados, só com o reciclado. A partir do momento que começarmos a trabalhar com a compostagem vai precisar de mais mão de obra”, enfatizou Greiciele.

continua após publicidade .

Também participaram da inauguração a presidente do legislativo Gertrudes Bernardy e os vereadores José Maurino Carniato e Emerson Bertotti. “Mais uma vez Ivaiporãestá saindo na frente com esses projetos que vem cuidar do nosso meio ambiente”, destacou Gertrudes. Veja: null - Vídeo por: Reprodução









Siga o TNOnline no Google News