Ivaiporã: Frio não atrapalha visitação no cemitério no Dia de Finados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mesmo com o frio no início da manhã, a população não deixou de homenagear os entes queridos e compareceram ao Cemitério Municipal de Ivaiporã, nesta quarta-feira (2), Dia de Finados.

continua após publicidade .

A movimentação começou cedo, as pessoas começaram a chegar por volta das 7h30.- LEIA MAIS: Chuva dá um tempo e população presta homenagem aos mortos em Apucarana

Segundo a administração, são esperadas cerca de 10 mil pessoas para esta data. Nos dois anos anteriores, devido à pandemia, o número de visitantes no Dia de Finados foi em média de 8 mil, no dia do feriado.

continua após publicidade .

Dentre as pessoas que compareceram nesta manhã ao Cemitério Municipal está a dona de casa, Marlene Augusta Ferreira Lima, 64 anos, que atualmente mora em Curitiba.

Todos os anos no Dia de Finados, ela retorna a cidade e visita o túmulo de familiares e amigos. “Deixei flores para eles e fiz minha oração. A gente sempre deve lembrar dos que já se foram”, disse.

No período da manhã, conforme tradição da cidade, são celebradas duas missas no Dia de Finados. A primeira aconteceu às 9 horas. A tarde a missa será às 17 horas.

continua após publicidade .

O cemitério de Ivaiporã é um dos maiores do Vale do Ivaí com mais de seis mil túmulos perpétuos e duas mil covas rasas, totalizando aproximadamente 26 mil pessoas sepultadas.

A Prefeitura de Ivaiporã disponibilizou o Transporte Público Gratuito para o Cemitério Municipal. Veja os horários:

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã





Siga o TNOnline no Google News