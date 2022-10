Ivaiporã formata roteiro de peregrinação entre a cidade e o campo

Da Redação

A entrega das imagens será neste domingo, durante a missa das 19 horas na Paróquia Santíssima Mãe de Deus / Foto: Ivan Maldonado

Um percurso de 14 quilômetros entre a Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila Nova Porã, até a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito do Jacutinga, vai se tornar o novo ponto de peregrinação em Ivaiporã. Em fase de formatação, o Caminho de Jesus das Santas Chagas, dá o primeiro passo neste domingo (16) quando o o Departamento Municipal de Turismo faz a entrega das imagens sacras que serão colocadas nas duas igrejas.

A entrega será feita durante a missa das 19 horas na Paróquia Santíssima Mãe de Deus, paróquia responsável pela Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ambas as imagens foram recebidas no dia 6 de outubro, durante a Santa Missa celebrada pelo reitor do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, padre Reginaldo Manzotti.

Conforme o diretor municipal de turismo, Alex Fonseca, depois da entrega das imagens na Santíssima Mãe de Deus será realizada a Semana das Santas Chagas. “Será uma peregrinação da imagem, com missa nas paróquias e em algumas diaconias da cidade, e se encerra no dia 6 de novembro, com a primeira caminhada”.

Ainda segundo Alex, o Caminho de Ivaiporã é inspirado no Caminho de Santiago de Compostela e tem apoio e reconhecimento da TV Evangelizar.

“É uma peregrinação de cura e libertação. Passará por cinco pontos, que são decks com cruzes. Cada ponto representa uma chaga de Cristo. Será um circuito permanente, divulgado no Brasil inteiro. Em qualquer época do ano que a pessoa que quiser vir fazer o seu caminho, pode pegar uma excursão e vir peregrinar no Caminho de Jesus de Santas Chagas”, explicou.

Após a saída na Diaconia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os peregrinos passarão pelos cinco pontos. O primeiro ponto será na cachoeira Água da Prata, o segundo na diaconia Santa Rita de Cássia, terceiro na Diaconia Santa Luzia, quarto na Diaconia São Lourenço e a quinto na estrada próximo ao laticínio, e a conclusão na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Jacutinga.

Os Caminhos de Jesus de Santas Chagas foi apresentado ao legislativo pela presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, tornando-se Lei 3.575 de 26 de julho de 2022. O Caminho de Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã é comemorado entre os dias 24 de setembro a 4 de outubro.

Para a devota Elizabeth Manesco, o Caminho de Jesus das Santas Chagas de Ivaiporã será dedicado a relembrar, homenagear e agradecer o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar.

“Jesus nunca saiu do nosso caminho e a gente tem sempre que estar procurando seguir”, comenta.

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã As imagens foram recebidas no dia 6 de outubro, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba, pelo padre Reginaldo Manzotti

