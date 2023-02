Ivaiporã fecha 2022 com o maior saldo de empregos formais da região

Da Redação

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município de Ivaiporã teve o maior saldo de empregos formais gerados em 2022 entre 29 municípios da região.

Ivaiporã fechou o ano com 311 postos de trabalho impulsionados pelo setor de Serviços (255), Comércio (68) e Indústria (17). A construção civil (-28) e a agropecuária (-1) perderam postos. Apucarana terminou 2022 em 2º lugar com 266 vagas de empregos. E Jandaia do Sul foi o 3º colocado com 232 vagas de emprego em 2022.

Os prefeitos de Ivaiporã, Carlos Gil (licenciado) e Marcelo Reis (em exercício), afirmaram que o município voltou a se destacar positivamente no Estado a partir de 2021.

“Vivemos um ótimo momento com o desenvolvimento de Ivaiporã. O Índice de Transparência da Administração Pública [ITP] em 1º lugar pelo 2º ano seguido. A geração de empregos positiva pelo 2º ano consecutivo. E o interesse de investidores no Parque Industrial II é uma crescente – sem mencionar a quantidade de obras públicas em execução. Portanto, vamos continuar trabalhando por mais números positivos”, antecipou Marcelo Reis.

Os 29 municípios registraram um bom desempenho no setor de serviços, que encerrou 2022 com 1.597 postos de trabalho, seguido pelo Comércio (544) e pela Agropecuária (186), enquanto a Indústria (-789) e a Construção Civil (-57) fecharam vagas. Os resultados dos municípios não foram melhores por conta dos números de dezembro.

De acordo com o Caged o saldo de 2022 é 75,3% menor que o registrado em 2021, quando houve a retomada das atividades econômicas, após a pandemia do coronavírus – gerando 6.010 vagas formais na região.

“Os candidatos às vagas são auxiliados e incentivados a se qualificar para garantir colocação no mercado de trabalho”, comentou o gerente da Agência do Trabalhador de Ivaiporã, Rodrigo Cordeiro.

Além disso, a Prefeitura e o Sebrae firmaram convênio, em 2021, visando o Desenvolvimento Econômico de Ivaiporã. O diretor do Departamento de Indústria, Comércio, Turismo e Agronegócio, Alex Fonseca, afirmou que o objetivo é fortalecer as empresas do município e a economia, e gerar emprego e renda.

