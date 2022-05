Ivaiporã estimula consorciação de bicho-da-seda e abelhas

Da Redação

Com o objetivo de estimular a consorciação de culturas de bicho-da-seda e abelhas sem ferrão, a diretora do Departamento de Agricultura da Prefeitura de Ivaiporã, Estela Zanetti, reuniu agricultores no distrito do Jacutinga, na propriedade do produtor Antônio Bahiano, que produz bicho-da-seda há 26 anos.

Segundo Estela Zanetti o bicho-da-seda gera bons lucros aos produtores rurais. Em março, por exemplo, a empresa Bratac – fiação de seda de Londrina pagou 20% a mais no quilo e exporta 90%. “Por isso, o mercado nacional e internacional necessita desta matéria-prima”, reforçou Estela Zanetti.

A intenção foi reunir produtores do bicho-da-seda e de abelhas sem ferrão para consorciar as atividades rurais e agregar mais renda aos pequenos produtores.

“Houve troca de experiência e de conhecimento. Afinal, as parcerias entre sericicultores e meliponicultores podem gerar fontes de renda para agricultura familiar do município. E, posteriormente, o objetivo é criar a Associação de Sericicultores de Ivaiporã”, desejou Estela Zanetti.

A reunião contou com a participação do agrônomo do Departamento de Agricultura, Gil Roberto Garib, meliponicultor Rinaldo Zanoni, técnicos da Bratac, Donizete Saldam e Rogério Ugucioni, presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy e dos vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato.