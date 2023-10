Ivaiporã estabelece medidas para minimizar danos causados por chuva

A reunião no gabinete do prefeito foi neste domingo

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, se reuniu neste domingo (29) com os secretários municipais de Meio Ambiente (Denise Kusminski), Viação (Ilson Gagliano), Agricultura (Carlos Oliveira), Obras (Guilherme Vanjura, que é fiscal de obras e equipe), Administração (Cristina Mareze) e Planejamento e Finanças (Wanderlei Pessutti) – além do chefe de gabinete, Alaércio Búfalo para estabelecer uma força-tarefa dedicada a minimizar os impactos dos danos causados pelas intensas chuvas no município – sobretudo afetando a área rural.

A ação demonstra a prioridade da administração municipal em atender às necessidades urgentes da população e trabalhar incansavelmente para a recuperação das áreas afetadas.

Algumas equipes ligadas às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Viação iniciaram os trabalhos com a chegada do mau tempo. Nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, os trabalhos serão intensificados na área rural com a utilização de maquinários.

“Estamos tomando medidas visando amenizar os danos emergenciais e mantendo contato com liderança nas áreas rurais de Ivaiporã e dos distritos do Alto Porã, Jacutinga e Santa Bárbara para identificarmos os estragos causados em estradas, caixas d’água e pontes – além dos bueiros nas áreas urbanas. A nossa preocupação mantém-se com a previsão de mais chuvas. Por isso, nos reunimos para estabelecer uma força-tarefa e atender a população e produtores afetados”, informou Carlos Gil.

As equipes da Prefeitura também fazem levantamento dos danos causados em prédios públicos – especialmente nos telhados e em muros. “A população pode nos manter informados sobre eventuais danos informando o endereço e ponto de referência para facilitar a localização”, avisou o prefeito Carlos Gil.

Em caso de necessidade a população que reside na área urbana ou rural pode informar a partir das 07h30 desta segunda-feira, dia 30, por meios dos telefones:

3472-4600 (Prefeitura)

3472-2620 (Secretaria Municipal de Meio Ambiente)

3472-3029 (Secretaria Municipal de Viação)

3472-2130 (Secretaria Municipal de Agricultura).

Apesar do volume das chuvas a Prefeitura de Ivaiporã não tem registros de casas interditadas ou desabrigados.

