Ivaiporã espera grande público para shows dos 61 anos

Milhares de pessoas são esperadas a partir desta sexta-feira (18) em Ivaiporã, para programação do 61º aniversário de emancipação política do município, comemorado no sábado. A celebração será na Avenida Aparício Bitencourt, ao lado do Parque Ambiental Jardim Botânico, onde foi montado o palco que vai receber as atrações.

De acordo com Luciane Baggio, diretora do Departamento de Cultura de Ivaiporã, a estimativa é que mais de 20 mil pessoas compareçam para prestigiar a programação do evento. “Estamos contando com uma programação musical bem variada. Nossas expectativas são as melhores e não temos dúvidas do sucesso da festa”, disse.

A festa tem início às 22 horas desta sexta-feira com o show de abertura da dupla Diretoria do Pagode e logo depois apresentação dos cantores Guilherme & Benuto.

No sábado (19), a programação inicia às 16 horas, também no Jardim Botânico, quando acontece o 1º Bateraço de Ivaiporã. “Serão 30 músicos reunidos para tocar suas baterias juntos com a Banda Contra Regras. O Bateraço contará com a presença do baterista Japinha, ex-integrante da Banda CPM-22”, relatou

Às 20 horas acontece os “Parabéns para Ivaiporã” com o tradicional corte do bolo. Às 21 horas sobe ao palco a cantora e sanfoneira Bia Socek e a festa se encerra com a apresentação da dupla Jeann & Julio.

O prefeito Luiz Carlos Gil convida toda a população de Ivaiporã e dos municípios vizinhos para participarem das comemorações. “Temos uma das melhores cidades para se viver no Brasil que se desenvolve com uma força grandiosa, reflexo de um povo ordeiro e trabalhador. A festa é para todos nós e estão todos convidados”.

Além das atrações musicais, os quiosques Parque Ambiental estarão servindo lanches, bebidas e porções. Também haverá um parque inflável para as crianças.

