Ivaiporã entrega Carnê do IPTU 2023 sem aumento ou correção

A administração municipal de Ivaiporã entregará o Carnê do IPTU 2023 – sem aumento ou correção conforme a meta 1 do plano de governo. Ou seja, os valores são aqueles praticados em 2020, 2021 e 2022. Os contribuintes podem pegar o Carnê do IPTU 2023, a partir desta segunda-feira, dia 13 de março. No exercício fiscal foram tributados 18.635 imóveis.

O Carnê do IPTU 2023 deverá ser retirado no Setor de Tributação da Prefeitura, que irá dispor de plantão de atendimento das 08h00 às 16h00 e das 11h30 à 13h00 para o contribuinte que não pode pegar durante expediente.

A diretora do Departamento de Planejamento, Carine Silva, explicou que os contribuintes poderão pagar o imposto com 10% de desconto até o dia 10 de abril, quando também vencerá a 1ª das 6 parcelas para quem optar por dividir o pagamento.

No pagamento parcelado, o contribuinte não terá desconto. A Prefeitura também oferece opção de pagamento em parcela única com vencimento para o dia 20 de abril – com desconto de 5%.

Carine Silva sugeriu ao contribuinte levar o Carnê do IPTU de 2022 para facilitar a localização do Carnê do IPTU 2023. “Se for necessário atualizar o endereço o contribuinte deverá trazer uma fatura de água ou luz”, acrescentou. Caso a atualização do imóvel seja para fins de IPTU é necessário o contribuinte levar uma fotocópia da escritura ou contrato de compra e venda.

Sorteio de 10 bicicletas

No dia 14 de novembro, a Prefeitura de Ivaiporã irá sortear 10 bicicletas (aro 29) para quem pagar o IPTU à vista ou o parcelado em dia. O pagamento dos Carnês do IPTU será feito na Agência da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou Correspondentes Bancários e nas Lotéricas.

A partir da próxima semana, o Carnê do IPTU também será disponibilizado pelo site da Prefeitura.

