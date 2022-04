Ivaiporã entrega Carnê do IPTU 2022 sem aumento ou correção

Da Redação

Os carnês devem ser retirados no setor de Tributação

A administração municipal de Ivaiporã entregará o Carnê do IPTU 2022 – sem aumento ou correção. Ou seja, os valores são aqueles praticados em 2020 e 2021. Os contribuintes podem pegar o Carnê do IPTU 2022 na terça-feira, dia 15 de março. No exercício fiscal foram tributados 18.635 imóveis.

O Carnê do IPTU 2022 deverá ser retirado no Setor de Tributação da Prefeitura, que irá dispor de plantão de atendimento das 08h00 às 16h00 e, no horário de almoço, entre as 11h30 e 13h00, para o contribuinte que não pode pegar durante expediente.

A diretora do Departamento Municipal de Planejamento, Carine Silva, explicou que os contribuintes poderão pagar o imposto com 10% de desconto, até o dia 14 de abril, quando também vencerá a 1ª das 6 parcelas para quem optar por dividir o pagamento.

No pagamento parcelado, o contribuinte não terá desconto. A Prefeitura também oferece opção de pagamento em parcela única com vencimento para o dia 28 de abril – com desconto de 5%.

Carine Silva sugeriu ao contribuinte levar o Carnê do IPTU de 2021 para facilitar a localização do Carnê do IPTU 2022. “Se for necessário atualizar o endereço o contribuinte deverá trazer uma fatura de água ou luz”, acrescentou. Caso a atualização do imóvel seja para fins de IPTU é necessário o contribuinte levar uma fotocópia da escritura ou contrato de compra e venda.

O cálculo do imposto é feito com base no valor venal do imóvel. No caso dos imóveis com edificação (Imposto Predial) a porcentagem é de 1% sobre o valor venal determinado pela legislação vigente. Para os terrenos vagos (Imposto Territorial) a porcentagem é de 3%.

Sorteio de 10 televisores

No dia 18 de outubro, a Prefeitura de Ivaiporã irá sortear 10 televisores (43 polegadas) para quem pagar o IPTU à vista ou o parcelado em dia. Os pagamentos dos carnês serão feitos na Agência da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou Correspondentes Bancários e nas Lotéricas.