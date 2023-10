Ivaiporã entrega 6,2 mil telhas a famílias atingidas por temporal

A prefeitura de Ivaiporã finalizou na sexta-feira (13) a entrega de 6,2 mil telhas para famílias atingidas pelo temporal de granizo do último final de semana. Para auxiliar os moradores, a prefeitura prontamente adquiriu 4 mil telhas de eternit e também recebeu um acréscimo de 2.210 telhas enviadas pelo Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, em resposta ao pedido feito pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As telhas foram entregues em operação conjunta por meio das Secretarias Municipais de Assistência Social, Obras e Viação, contando com o apoio de servidores públicos nos endereços indicados pelos moradores afetados.

Marcelo Reis assegurou que é crucial atuar com eficiência e sensibilidade. “Estabelecemos critérios específicos para a distribuição das telhas, visando priorizar aqueles que mais necessitam”, afirmou Marcelo Reis. Foram socorridas famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até 1 salário mínimo. Adicionalmente, os beneficiários apresentaram CPF e RG, bem como comprovante de residência e um relatório fotográfico dos danos sofridos.

Segundo levantamento da Defesa Civil, 1,2 mil pessoas foram afetadas pelo temporal no município. Balanço do órgão aponta que o granizo atingiu imóveis em diferentes pontos do município, incluindo na área rural.

Para Carlos Gil, que está licenciado, é fundamento garantir que os cidadãos afetados recebam o apoio necessário para cobrir as residências. “A aquisição das telhas de eternit e o suporte do Governo do Estado são medidas importantes. Portanto, trabalharemos incansavelmente para minimizar o impacto do mau tempo em Ivaiporã”, declarou Carlos

