Ivaiporã entrega 10 toneladas de alimentos arrecadados na Expovale

Durante a 19ª Expovale – Exposição Agropecuária e Industrial de Ivaiporã, que decorreu de 14 a 19 de novembro, a Prefeitura realizou uma ação solidária, que consistiu na arrecadação de alimentos para assistir ao show da dupla Jorge & Mateus.

Os objetivos foram beneficiar a Assistência Social, que mantém os projetos Renascer, Centro da Juventude e Casa de Vivência, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Lar Santo Antônio e a ONG Torre Forte – além de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas referentes ao ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), ODS 1 (Erradicação da Pobreza) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades).

“Agradeço à população de Ivaiporã e do Vale do Ivaí por colaborar com a nobre causa de combate à fome – doando alimentos. A ação solidária voltará a ser realizada na 20ª Expovale 2024”, antecipou o prefeito Carlos Gil.

A entrega dos alimentos foi feita também pela vereadora Gertrudes Bernardy, e pela secretária municipal de Assistência Social, Silvana Pessutti – e respectiva equipe de trabalho.

