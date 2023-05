Ivaiporã entra em estado de epidemia de dengue, informa Sesa

Informe epidemiológico divulgado nesta terça-feira (30) pela Secretaria de Estado do Paraná (Sesa) trouxe mais um município da região em epidemia de dengue: Ivaiporã, no norte do Paraná. Agora na 22ª Regional de Saúde são quatro cidades na mesma situação. Na 16ª RS de Apucarana somam-se mais 9 municípios em epidemia, um total de 13 na região.

Conforme o boletim da Sesa, Ivaiporã tem 119 casos confirmados da doença, sendo que 117 são autóctones, ou seja, quando a doença foi contraída pelo enfermo na zona de sua residência. Com população estimada em 31.886 pessoas, a incidência de casos autóctones é de 366,93 casos. O município também tem 142 casos em investigação e 462 descartados.

Também enfrentam epidemia os municípios de Cruzmaltina (66), Jardim Alegre (226) e Lidianópolis (101). No total a 22ª RS tem 552 casos confirmados da doença.

IVAIPORÃ NÃO ESTÁ EM EPIDEMIA, AFIRMA chefe do departamento de saúde

A diretora do Departamento de Saúde de Ivaiporã, Cristiane Pantaleão, afirma que o município não está em epidemia e que as notificações estão em queda. Ela explica que o boletim da Sesa reúne o número acumulado de casos confirmados registrados no ano epidemiológico, iniciado em agosto de 2022. Houve uma mudança na metodologia e agora é considerado o período endêmico, ou seja, o monitoramento é feito por semana epidemiológica.

“Não estamos em epidemia. Sei que o número total de casos autóctones é relevante, mas para avaliar e executar ações é preciso analisar o período endêmico, que é feito por semana epidemiológica. Esse método proporciona uma visão mais efetiva, pois as variações são bastante sensíveis, tanto de aumento quanto de queda, permitindo ações de controle e intervenção em tempo oportuno”, afirma.

De acordo com Cristiane, o município registrou um pico de casos no mês de abril, e diversas ações foram realizadas no município como eliminação de criadouros além de trabalhos e conscientização e programas sociais como a Formação Super Agente de Combate à Dengue lançado pela Prefeitura, em setembro de 2022. O programa formou 300 crianças e adolescentes para que possam orientar os familiares, amigos e vizinhos a combater o mosquito Aedes aegypti, que causa dengue, zika e chikungunya. Segundo ela, todas as ações surtiram efeito e as notificações estão em queda.

APUCARANA EM ALERTA

O informe epidemiológico também mostra que Apucarana, município sede da 16ª Regional de Saúde, está em alerta. O município soma 310 casos, sendo que 289 são autóctones e 8 importados (de outras cidades), o que eleva o índice de incidência para 210,28.

No total, nove municípios da 16ª RS estão em estado de epidemia. O boletim trouxe 2.757 casos confirmados da doença nos 17 municípios, 249 a mais que o boletim anterior. Estão em epidemia: Cambira, Bom Sucesso, Borrazópolis, Faxinal, Jandaia do Sul, Kaloré, Novo Itacolomi, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

