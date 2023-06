Ivaiporã encerra treinamento de agentes comunitários e de endemias

A Prefeitura de Ivaiporã entregou kits do programa ¨Saúde com Agente¨, aos agentes comunitários e de endemias que passaram por treinamento técnico. O programa é reconhecido como um dos maiores em formação técnica na área da saúde, proporcionando qualificação e valorização dos profissionais.

O Saúde com Agente é um programa abrangente de formação técnica, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que é vice-presidido pela secretária municipal de Saúde de Ivaiporã, Cristiane Pantaleão.

O objetivo do programa Saúde com Agente é fortalecer a política de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da capacitação dos agentes comunitários e de endemias.

A entrega dos kits ocorreu no salão nobre da Prefeitura, na quinta-feira, dia 15 de junho, quando Cristiane Pantaleão expressou gratidão à coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, e à coordenadora de endemias da Vigilância Epidemiológica, Ana Soares, pelo apoio na consolidação da formação técnica dos agentes comunitários e de endemias.

Cristiane Pantaleão ressaltou a importância da padronização dos profissionais, uma vez que existem casos de pessoas tentando se passar por agentes comunitários e de endemias para aplicar golpes – especialmente em aposentados. Além da padronização, a capacitação permitiu a intensificação do trabalho dos agentes comunitários e de endemias, ensinando habilidades como medição da pressão arterial e glicemia.

Foram 1.250 horas de formação das quais 800 horas dedicadas à formação conjunta de agentes comunitários e de endemias. “O objetivo é promover a integração das equipes. Cada profissional possui atividades específicas. Mas é importante que saibam o que os outros fazem para que possa haver apoio mútuo quando necessário”, explicou Cristiane Pantaleão avisando que os profissionais serão certificados pelo Ministério da Saúde.

