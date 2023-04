Ivaiporã encerra Semana da Páscoa com Praça lotada de famílias

Da Redação

A Semana da Páscoa em Ivaiporã foi encerrada, neste sábado, dia 8 de abril, em grande estilo, com uma movimentada manhã na Praça Manoel Teodoro da Rocha – especialmente decorada pelo Departamento de Cultura da Prefeitura.

O Coelho e a Turma da Páscoa animaram crianças, adolescentes, adultos e idosos. Além disso, a programação contou com música ambiente, pintura facial, oficina de balão, brinquedos infláveis, personagens animados, algodão doce e distribuição de doces, fazendo a alegria das famílias.

O prefeito Carlos Gil marcou presença e aproveitou a oportunidade para conversar com a população e desejar uma Páscoa repleta de amor, paz e renovação. Carlos Gil lembrou que, durante a semana, a Prefeitura distribuiu doces e ovos de Páscoa nas escolas municipais, centros municipais de educação infantil e projetos sociais.

E quem reside nos distritos do Alto Porã, Jacutinga e Santa Bárbara recebeu doces e chocolate do Coelho e da Turma da Páscoa, que estavam acompanhados das equipes dos Departamentos de Cultura e de Assistência Social levando diversão e momentos especiais para as crianças e adultos.

“O objetivo da Semana da Páscoa foi celebrar a data, independentemente de religião, e proporcionar momentos de alegria e união à população”, disse o prefeito Carlos Gil.

As diretoras dos Departamentos de Cultura e de Assistência Social, Luciane Baggio e Silvana Pessutti, agradeceram às equipes de trabalho e aos demais servidores públicos envolvidos na organização da Semana da Páscoa, por não medirem esforços para torná-la uma ocasião especial.

O encerramento da Semana da Páscoa foi um sucesso com a participação de dezenas de famílias vivendo momentos de interação e diversão na Praça Manoel Teodoro da Rocha.

