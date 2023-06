Ivaiporã é um dos vencedores do prêmio "Cidades Sustentáveis"

Ivaiporã, no norte do Paraná, foi um dos vencedores do prêmio nacional “Cidades Sustentáveis: acelerando a implementação da Agenda 2030”. O projeto desenvolvido pelo município conquistou o terceiro lugar na categoria de cidades com até 100 mil habitantes.

A cerimônia de premiação ocorreu na sexta-feira (16) em São Paulo, durante a abertura da Virada ODS, no auditório do Masp, e contou com a presença do prefeito de Ivaiporã Carlos Gil, acompanhado pela secretária municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski, e a vereadora Gertrudes Bernardy.

“Estamos extremamente orgulhosos do programa Cultivando Água Limpa e de todo o trabalho realizado pela nossa equipe de meio ambiente. O resultado nos mostra que estamos no caminho certo para garantir um futuro sustentável para Ivaiporã. A revitalização das nascentes e a melhoria na qualidade da água são conquistas que beneficiam diretamente os moradores, além de contribuir para alcançar diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável [ODS] estabelecidos pela ONU”, afirmou Gil.

O programa Cultivando Água Limpa tem foco na revitalização das nascentes nas Bacias dos Rios Pindaúva e Pindauvinha. Além de garantir a qualidade da água consumida pelos moradores de Ivaiporã, o programa oferece incentivos financeiros aos produtores rurais que colaboram com a revitalização das nascentes, através do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Com a implementação bem-sucedida do programa Cultivando Água Limpa, Ivaiporã demonstra comprometimento em contribuir para a preservação do meio ambiente e alcançar diversos ODS. Entre os objetivos atingidos estão o acesso à água potável e saneamento (ODS 6), a ação contra a mudança global do clima (ODS 13), a conservação da vida terrestre (ODS 15) e a criação de parcerias e meios de implementação (ODS 17).

Foto por Reprodução/Prefeitura de Ivaiporã Prefeito Carlos Gil e a secretária municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski

PRÊMIO

O Prêmio Cidades Sustentáveis, promovido pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com o projeto CITinova, tem como objetivo acelerar a implementação da Agenda 2030 e reconhecer as Boas Práticas das cidades que avançam na realização dos ODS estabelecidos pela ONU.

A Prefeitura de Ivaiporã, como signatária do Programa Cidades Sustentáveis, registra as metas cumpridas tanto na plataforma federal (https://www.cidadessustentaveis.org.br/) quanto na plataforma estadual (https://www.boaspraticasods.pr.gov.br/).

