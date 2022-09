Ivaiporã é selecionada em projeto-piloto de turismo e inovação

Da Redação

Ivaiporã é uma das cidades que participam do projeto-piloto DTI (Destinos Turísticos Inteligentes), desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com Sebrae, com o objetivo de transformá-las em destinos turísticos mais atrativos.

O projeto usa como modelo o programa de turismo criado pela Espanha em 2012. Para o diretor-presidente do Sebrae, Carlos Melles, o Brasil precisa ultrapassar o número atual de visitantes.

No Brasil, o Sebrae trabalha 4 pilares: governança, tecnologia, experiência turística e desenvolvimento sustentável. As cidades participantes que cumprirem em pelo menos 80% dos planos de transformação vão receber o selo DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) do Ministério do Turismo. A certificação proporciona benefícios, como o reforço da promoção internacional e a possibilidade de investimentos externos.

No Vale do Ivaí, o Sebrae selecionou: Apucarana, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Lunardelli, Faxinal e Jardim Alegre para trabalhar os 4 pilares dos DTI – incluindo 6 workshops. O diagnóstico nos 6 municípios é feito pelos consultores do Sebrae, Tiago Cunha, de Apucarana, e Joelma Katto, Ivaiporã.

Em Ivaiporã, o Sebrae realizou o 1º workshop com o tema Empreendedorismo e Turismo como Atividade Econômica, voltado a empresários e profissionais ligados ao setor de turismo, no salão nobre da Prefeitura.

“Após o diagnóstico do Sebrae faremos um plano de trabalho para aplicar as ações que visam tornar Ivaiporã um dos Destinos Turísticos Inteligentes. E, assim, melhorar as experiências do turista e contribuir com a qualidade de vida da população”, informou o diretor do Departamento Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, Alex Fonseca.

