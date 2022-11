Ivaiporã é reconhecida com troféus Ouro e Prata em evento do Sebrae

Da Redação

O troféu Ouro foi na categoria Sala do Empreendedor e o troféu Prata na categoria Cidade Empreendedora

Ivaiporã conquistou este ano o troféu Ouro na categoria Sala do Empreendedor, e ainda o troféu Prata na categoria Cidade Empreendedora. A distinção foi entregue durante encontro Estadual dos Comitês dos Pequenos Negócios, entre os dias 7 e 9 de novembro, em Foz do Iguaçu.

O evento que foi organizado pelo Sebrae com apoio do Fórum Paranaense da Micro e Pequena Empresa (Fopeme), Salas do Empreendedor e comitês territoriais, premia o fomento ao empreendedorismo local através de políticas de incentivo, desburocratização e orientação aos empresários.

Representado Ivaiporã, o diretor municipal do Departamento de Indústria, Comércio, Turismo, Serviços, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, Alex Fonseca, e a agente da Sala do Empreendedor, Danielly Freiberger.

O trabalho realizado por cada município foi avaliado por meio de uma tabela de pontuação e somada às ações durante o ano.

“Foi uma honra receber o prêmio em nome dos empreendedores de Ivaiporã. Afinal, ações como esta comprovam a boa gestão do prefeito Carlos Gil e do vice-prefeito Marcelo Reis, que faz com que a economia se fortaleça e os empresários se sintam confiantes em investir no município”, declarou Alex Fonseca.

A consultora do Sebrae Ivaiporã, Joelma Katto, também mencionou a importância do trabalho desenvolvido pela administração municipal, tanto para o Comitê Cidade Empreendedora quanto para Sala do Empreendedor. “Para o Sebrae é uma grande satisfação premiá-los (Alex Fonseca e Danielly Freiberger) como representantes de Ivaiporã”, afirmou Joelma Katto.

O potencial dos empreendedores na geração de emprego e renda, e no desenvolvimento da economia foi citado por Danielly Freiberger. “É um privilégio contribuir com o alcance dos objetivos dos empreendedores”, garantiu a agente da Sala do Empreendedor.

300 municípios

A finalidade do Encontro Estadual dos Comitês dos Pequenos Negócios foi estimular a troca experiências, fortalecer governanças e alinhar os incentivos ao crescimento dos pequenos negócios do Paraná. Estavam representados mais de 300 municípios do Estado.

Segundo o diretor de Operações do Sebrae Paraná, Júlio Agostini, o objetivo é incentivar as políticas públicas de apoio às micro e pequenas empresas e potencializar as iniciativas que transformam o ambiente de negócios.

