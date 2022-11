Ivaiporã é primeira em transparência no PR, pela segunda vez

Da Redação

O prefeito Carlos Gil e o vice, Marcelo Reis, com a equipe de controladores internos

Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Ivaiporã ocupa o 1º lugar do Paraná no Índice de Transparência da Administração Pública (ITP), avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) com nota 100%.

Em 2021, o município conquistou a 1ª colocação com nota 99,62% entre os 399 municípios, liderando o ranking com apenas 1 ano de trabalho da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis. Desta vez, a Prefeitura não só se manteve em 1º lugar como se superou: passou de 99,62% para 100%.

Em 2020, Ivaiporã ocupava a 183ª colocação com nota 70,28%. E, em 2019, uma das piores do Estado: 271ª com nota 60,75%.

ORDEM ALFABÉTICA

O TCE divulgou o ranking do ITP com 16 municípios em 1º lugar (nota 100%) – entre eles, Ivaiporã. A classificação seguiu a ordem alfabética devido ao empate de notas: Astorga, Campo Mourão, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Guamiranga, Ibiporã, Ipiranga, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Londrina, Maringá, Palmas, Rio Azul, Roncador e Sertaneja.

O prefeito Carlos Gil comemorou o resultado por entender que se trata do reconhecimento dos esforços da gestão municipal em realizar ações que beneficiam a população e promovem a transparência dos atos.

“O resultado é motivo de muito orgulho para qualquer gestor público. Além de mantermos a liderança no ranking comprova o nosso compromisso com o plano de governo. Mas é preciso lembrar que pessoa alguma faz nada sozinha. Por isso, renovo o meu agradecimento à controladora interna, Vânia Almeida, e aos controladores de unidades pela seriedade na alimentação dos dados do Portal da Transparência, pelo comprometimento com o serviço público e com o cidadão”, reconheceu Carlos Gil.

De acordo com o prefeito, que também é empresário, a Transparência da Administração Pública é um estímulo àqueles que pretendem investir em Ivaiporã. “Afinal, trabalhamos com o objetivo de melhorar o acesso às informações com a prioridade voltada à ética e à transparência”, reforçou Carlos Gil.

ORGULHO

Na visão do vice-prefeito Marcelo Reis o reconhecimento é o resultado de um trabalho contínuo que é desenvolvido, há cerca de 2 anos, pela administração municipal. “Não trabalhamos pela busca do reconhecimento e sim pelo cidadão e para prestarmos contas aos órgãos que nos fiscalizam. Mas a soma destes resultados é gratificante, sem dúvida, e motivo para nos sentirmos orgulhosos do nosso trabalho e do empenho dos controladores internos – com apoio dos demais servidores públicos”, referiu Marcelo Reis.

“A 1ª colocação no ranking do ITP do Tribunal de Contas, pelo 2º ano consecutivo, é o reflexo da gestão Carlos Gil e Marcelo Reis, que é comprometida com organização de dados e informações disponibilizadas à população. Portanto, estamos felizes pelo resultado. Mas não vamos nos acomodar e sim trabalhar com transparência 100%”, avisou a controladora interna, Vânia Almeida.

ITP

O objetivo do ITP é que a administração pública possa ser considerada referência nacional em matéria de transparência. Objetiva-se também que os portais sejam cada vez mais úteis para o cidadão e mais acessados.

Além da transparência, o ITP leva em consideração não apenas o conhecedor da máquina pública como o usuário comum na busca por informações, tais como número de vagas e a fila de espera nas creches, a disponibilidade de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde e as deliberações dos conselhos municipais. Além disso, o site não pode ser um labirinto e sim de fácil acesso.

