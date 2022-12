Ivaiporã e Jandaia do Sul chegam aos 100% em transparência pública

Da Redação

16 dos 399 municípios do Estado atingiram neste ano 100% de desempenho positivo

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) divulgou nesta quarta-feira (30) o ranking do Índice de Transparência da Administração Pública (ITP) obtido pelas administrações municipais de todo o Estado em 2022. O ITP é um parâmetro instituído desde 2018 pelo TCE-PR para medir em parceria com a sociedade o grau de transparência dos portais eletrônicos das prefeituras.

Nesta avaliação, 16 dos 399 municípios do Estado atingiram neste ano 100% de desempenho positivo, entre eles, Ivaiporã e Jandaia do Sul, ambos do Vale do Ivaí. Os outros 14 são Astorga, Campo Mourão, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Guamiranga, Ibiporã, Ipiranga, Londrina, Maringá, Palmas, Rio Azul, Roncador e Sertaneja.

No caso de Ivaiporã, a Prefeitura se manteve em primeiro lugar pelo segundo ano consecutivo, passando de 99,62% em 2021 para 100% em 2022, liderando o ranking estadual com apenas um ano de trabalho da gestão do prefeito Luiz Carlos Gil (PSD) e do vice-prefeito Marcelo Reis (PTB). Vale lembrar que em 2020 Ivaiporã ocupava a 183ª colocação com nota 70,28%. E, em 2019, uma das piores do Estado, ou seja, 271ª lugar com nota 60,75%.

O prefeito Luiz Carlos Gil comemorou o resultado por entender que se trata do reconhecimento dos esforços da gestão municipal em realizar ações que beneficiam a população e promovem a transparência dos atos.

“O resultado é motivo de muito orgulho para qualquer gestor público. Além de mantermos a liderança no ranking, isso comprova o nosso compromisso com o plano de governo. Mas é preciso lembrar que pessoa alguma faz nada sozinha. Por isso, renovo o meu agradecimento à controladora interna, Vânia Almeida, e aos controladores de unidades pela seriedade na alimentação dos dados do Portal da Transparência, pelo comprometimento com o serviço público e com o cidadão”, reconheceu Carlos Gil.

De acordo com o prefeito, que também é empresário, a Transparência da Administração Pública é um estímulo àqueles que pretendem investir em Ivaiporã. “Afinal, trabalhamos com o objetivo de melhorar o acesso às informações com a prioridade voltada à ética e à transparência”, reforçou Carlos Gil.

Na visão do vice-prefeito Marcelo Reis, o reconhecimento é o resultado de um trabalho contínuo que é desenvolvido há cerca de 2 anos pela administração municipal. “Não trabalhamos pela busca do reconhecimento e sim pelo cidadão e para prestarmos contas aos órgãos que nos fiscalizam. Mas a soma destes resultados é gratificante, sem dúvida, e motivo para nos sentirmos orgulhosos do nosso trabalho e do empenho dos controladores internos, com apoio dos demais servidores públicos”, disse.

Meta foi alcançada, diz Lauro Junior

Em Jandaia do Sul, sob o comando do prefeito Lauro Junior (União Brasil), a administração municipal também deu um salto grande no Índice de Transparência da Administração Pública, passando de 89,56% em 2021 para 100% em 2022. Em 2020, na gestão anterior, o índice era de 62,73%.

O prefeito também comemorou o que ele considera “notícia maravilhosa que veio do Tribunal de Contas”. Ele assinala que logo no início do mandato, em 2021, reuniu sua equipe e colocou como meta que a administração municipal fosse a mais transparente possível. Isso porque em 2020 o município ocupava a 301ª posição em transparência pública entre os 399 do Estado, uma posição muito baixa.

No entanto, já em 2021 Jandaia do Sul passou para a 104ª posição e agora 100% junto com outros 15 municípios do Estado. “Assim, nós alcançamos nossa meta e entendemos que o município deve ser mais transparente possível, considerando que o cidadão precisa desse acesso e precisa acessar o Portal da Transparência tendo um entendimento daquilo que ele está olhando”, explica o prefeito.

“Vamos continuar trabalhando para manter esses 100%, porque entendemos que isso é algo excelente para o cidadão e para a administração pública”, afirma Lauro Junior. Segundo ele, a meta é utilizar ainda outros mecanismos para que o município deixe de forma clara todos os gastos públicos, tudo que consome e tudo que investe.

Por Edison Costa

