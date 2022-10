Ivaiporã é campeão dos 33º Jogos Abertos do Vale do Ivaí (Javis)

Da Redação

Os jogos foram realizados entre os dias 21 e 29 de outubro

Pela 6ª vez seguida, Ivaiporã sagrou-se campeão geral Jogos Abertos do Vale do Ivaí (Javis), que foi realizado em Ivaiporã e Jardim Alegre, entre os dias 21 e 29 de outubro, nas modalidades de atletismo (categorias ACD e tradicional), basquetebol, bocha, futsal, futsal sub-17, futebol sub-14, futebol suíço (40 anos), futebol suíço (55 anos), golf 7, handebol, malha, tênis de mesa, truco, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Entre as modalidades do 33º Javis as equipes de Ivaiporã venceram no futebol sub-14, futsal sub-17 (feminino e masculino), futsal livre (feminino), tênis de mesa (feminino e masculino), malha, bocha e vôlei de praia (masculino). Além destes resultados, os atletas de basquetebol (masculino) e voleibol de quadra (feminino) conquistaram o 2º lugar, e 3º lugar no futebol suíço (masculino 55+), voleibol de quadra (masculino) e no xadrez.

Quanto às provas de atletismos realizadas no sábado, dia 29 de outubro, no Estádio Municipal Dr. Manoel Fernandes Silva, em Ivaiporã, não foram concluídas devido ao mau tempo.

O diretor do Departamento de Esporte da Prefeitura, Marcelo Kloster, afirmou que trabalha para tornar o esporte de Ivaiporã referência no Vale do Ivaí e fortalecer as categoria de bases.

“A conquista do 33º Javis é um grande estímulo para o esporte de Ivaiporã e o resultado dos investimentos nas categorias. Portanto, o esporte é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento educacional, cultural e social”, declarou Marcelo Kloster, que dirigiu agradecimentos especiais aos treinadores e atletas pelo empenho e vitórias.

O troféu do 33º Javis foi entregue às equipes pelo prefeito Carlos Gil, no sábado, dia 29 de outubro, no Ginásio de Esporte Alcebíades Alves. “Parabenizo a equipe técnica do Departamento de Esporte, Associação Esportiva Ivaiporãense e os atletas pelos excelentes resultados – independente da colocação, porque adquiriram experiência”, afirmou Carlos Gil.

A conquista do hexa foi considerada pelo prefeito como estímulo aos jovens, uma vez que Ivaiporã tem boas estruturas esportivas. “Estamos começando a revitalizar o Complexo Esportivo Mourão Filho, construir mais 3 unidades do Meu Campinho e a lutar pela retomada do Ginásio de Esporte Sapecadão com o objetivo de reformar aquele patrimônio esportivo”, informou Carlos Gil.

Diretor de esportes Marcelo Kloster e prefeito Carlos Gil comemoram mais esta conquista

