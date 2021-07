Ivaiporã disputa Paranaense e Brasileiro de arco e flecha

Da Redação

A equipe da Associação de Tiro com Arco e Flecha (Atafi) de Ivaiporã, composta por 32 atletas, e 4 adolescentes do Centro da Juventude, mantido pela Prefeitura de Ivaiporã, por intermédio do Departamento de Assistência Social, disputam o Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha, pela Associação Field Brasil – categoria Barebow, e o Campeonato Paranaense de Arco e Flecha, pela Federação de Tiro Com Arco do Paraná.

Os atletas precisam participar de 5 etapas e optaram por competir em Londrina e Maringá devido à proximidade ao município. Um dos atletas destaques, representando o Centro da Juventude, é Rafael Rocha, 18 anos, que disputa na categoria Barebow (13º lugar no Campeonato Brasileiro de Arco e Flecha) com 2 provas. Entre os 13 colocados, 7 disputaram 3 provas.

O instrutor Dirlei Matos acredita que Rafael Rocha obterá melhor colocação com a disputa da 3ª prova. “O nosso objetivo é formar atletas e estimular a carreira profissional”, afirmou Dirlei Matos, que disputa provas com arco composto.

Giovane Lopes, que frequentou o Centro da Juventude, também é atleta de arco e flecha, há 2 anos, e afirmou que se identifica com a modalidade. Inclusive conquistou 3 medalhas competindo em Maringá, Londrina e Ivaiporã – e espera se destacar na modalidade.

Os treinos da Atafi e dos adolescentes acontecem no Centro da Juventude as terças, quartas e quintas-feiras. Segundo a diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, 15 adolescentes do Centro da Juventude treinam arco e flecha e 4 disputam provas. “Após um período mais preocupante em relação à pandemia os adolescentes voltaram a treinar e a competir provas de arco e flecha, o que é muito bom. Mas mantendo as medidas para evitar contaminação”, contou Flávia Kuss.

O presidente da Atafi, Jorge Antônio Graef (Alemão), espera ver mais adolescentes se destacar nas competições estaduais e nacionais.