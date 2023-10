Ivaiporã discute segurança e criação de Subdivisão da Polícia Civil

O evento ocorreu na Casa da Amizade e contou com a participação do delegado da 54ª Delegacia de Polícia Civil

O Rotary Club de Ivaiporã promoveu uma sabatina na terça-feira (17), com o objetivo de discutir soluções eficazes na área de segurança pública na região. O evento ocorreu na Casa da Amizade e contou com a participação do delegado da 54ª Delegacia de Polícia Civil (54ª DRP), Erlon Ribeiro da Silva. Durante a reunião, os rotarianos e convidados também debateram a criação de uma Subdivisão da Polícia Civil em Ivaiporã.

O convidado, delegado Erlon, que assumiu a titularidade da delegacia da Polícia Civil de Ivaiporã no dia 2 de janeiro, apresentou o resultado de nove meses de trabalho. Ele informou que a 54ª DRP tem cerca de 350 inquéritos policiais em andamento, recebe uma média de 200 boletins de ocorrências por mês e realiza aproximadamente 20 medidas protetivas mensais. Além disso, foram realizadas 33 prisões e cumpridos 29 mandados de busca e apreensão até o momento na região.

Em termos de infraestrutura, o delegado destacou melhorias significativas, como a aquisição de viaturas. Ele ressaltou que essa melhoria na frota permitiu um atendimento mais eficiente à sociedade da Comarca. “Contamos hoje com uma viatura caracterizada e quatro descaracterizadas. Uma situação bem mais confortável de quando assumi, só neste ano recebemos três viaturas”.

O delegado também ressaltou a transferência da gestão da cadeia pública de Ivaiporã para o Departamento Penitenciário do Paraná (Deppen), deixando de ser uma atribuição que antes era da Polícia Civil, o que proporcionou um atendimento adequado aos detentos. Além disso, uma unidade da Polícia Científica foi instalada recentemente na cidade na antiga sede do Corpo de Bombeiros.

Quanto aos casos atendidos na região, o delegado afirmou que quase metade estão relacionados à violência doméstica e em segundo lugar crimes de estelionato via internet. Ele também expressou otimismo quanto à conclusão da obra da Delegacia Cidadã que se encontra em construção, estimando que estará concluída no máximo em um ano e meio.

O presidente do Rotary Club de Ivaiporã Jaime Menezes parabenizou a participação do delegado Erlon e relatou que nos próximos meses serão realizadas sabatinas em outras áreas de interesse dos cidadãos, tais como, saúde, educação, meio ambiente, dentre outras. “A ideia é conhecermos um pouco da realidade de cada área, das necessidades da nossa região e buscar sempre estar presente e auxiliarmos de alguma forma”.

Subdivisão Policial

Durante a reunião, também foi discutido entre os presentes, a possibilidade de criar uma Subdivisão Policial em Ivaiporã. O advogado Fernando Santilio, membro da Comissão de Eventos e Prestação de Serviços do Rotary Club, sugeriu a formalização de um ofício que foi assinado por todos os presentes. O oficio será encaminhado aos prefeitos, veredores, demonstrando o desejo da população de Ivaiporã e da região em relação à criação da Subdivisão Policial.

“A 54ª DRP tem feito um bom trabalho na cidade, mas necessitamos de uma Subdivisão Policial. Existe a possibilidade de criação, para isso necessitamos da vontade política. E a sociedade quer dar um apoio maior para os prefeitos, vereadores para que essa Subdivisão que é um sonho antigo realmente seja criada”.

Aldinei Andreis, vice-presidente do Conseg, destacou que a Subdivisão Policial representa uma grande melhoria para a segurança da região. “A Subdivisão é importante não somente para aumentar o número de policiais, mas também ampliar os serviços da Polícia Civil”.

Participaram do evento representantes dos prefeitos e vereadores da comarca, bem como diversas entidades, incluindo rotarianos do clube de serviço de Jardim Alegre, ACISI, ACISI Mulher, Conseg, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Conselho de Pastores, OAB, Igreja Católica e Deppen, dentre outros.

