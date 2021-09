Da Redação

Ivaiporã deve registrar máxima de 30º C nesta quinta-feira

A quinta-feira (30) deve ser um dia quente em Ivaiporã. A máxima prevista para o município, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), é de 30º C. A mínima registrada foi de 17º C.

Ainda conforme o Simepar, há previsão de chuva para a cidade, porém, ela deve acontecer em pontos isolados. A precipitação acumulada é de 4.4 mm.

Nesta quinta-feira, o tempo ainda segue instável. Mais nuvens entre o sul e o leste do Paraná, com temperaturas mais amenas, inclusive no litoral. Os ventos sopram mais de sul e concentram umidade/nuvens na região. Nos demais setores, esquenta à tarde. Algumas chuvas também poderão se desenvolver, principalmente durante a tarde sobre os setores da metade sul do Estado.