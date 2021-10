Da Redação

Ivaiporã deve registrar máxima de 22º C nesta sexta-feira

A sexta-feira (8) será de temperaturas agradáveis em Ivaiporã. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ao amanhecer o município registrou mínima de 15º C. Já a máxima não deve ultrapassar dos 22º C.

Ainda conforme o Simepar, não é descartada a possibilidade de ocorrência de chuva na cidade. Há uma precipitação acumulada de 2.0 mm.

Nesta sexta-feira, o vento transporta bastante umidade do oceano, por isso o céu fica com muita nebulosidade na faixa leste do estado, com garoa ocasional e pouca variação das temperaturas. No interior fica mais abafado, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade especialmente a partir da tarde. Condição para chuvas é maior no oeste, sudoeste e no sul paranaense.