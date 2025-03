Ivaiporã dá sequência às obras em mais seis canteiros no Centro Novo 2

continua após publicidade

Com a Praça Manuel Marques Pereira inaugurada e seis canteiros concluídos entre a Casa Esperança e o Núcleo da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), a Prefeitura de Ivaiporã avança com as obras de revitalização no trecho entre a Seab, passando pela Apae, e chegando ao Terminal Rodoviário, contemplando mais 6 canteiros e garantindo melhorias na mobilidade e na infraestrutura da cidade.

Nesta etapa, dois canteiros tiveram a parte da ciclovia concretada e iniciada a instalação de paver.

As obras são executadas com emenda do deputado estadual Ademar Traiano. Os recursos foram repassados por meio do Programa de Transferência Voluntária da Secretaria das Cidades – modalidade em que o município não precisa devolver recursos.

O projeto do Centro Novo 2 inclui a instalação de ciclovias e calçadas acessíveis, plantio de árvores e grama, bancos, lixeiras ecológicas, luminárias de LED e pergolados, proporcionando mais conforto e segurança para pedestres e ciclistas.

Na inauguração da Praça Manuel Marques Pereira, o prefeito Carlos Gil anunciou que cada canteiro do Centro Novo 2 terá um portal temático homenageando um país, com bandeiras e elementos culturais. Um dos objetivos é valorizar a imigração e a identidade cultural de Ivaiporã.

