Ivaiporã contabiliza 60 óbitos confirmados por Covid-19

A Prefeitura de Ivaiporã por meio do Departamento Municipal de Saúde confirmou no boletim epidemiológico desta terça-feira (11), mais duas mortes em decorrência de complicações da Covid-19 , o município chegou a 60 óbitos pela doença.

Trata-se de um homem, 51 anos, que morreu na segunda-feira (10), internado há vários dias no Instituto de Saúde Lucena Sanchez e uma mulher, 51 anos, que faleceu no sábado (6), no Hospital Regional de Ivaiporã.

Também foi registrado nesta terça-feira, mais sete novos casos de Covid-19. Com mais esses casos, a cidade contabiliza 2647 confirmações da doença desde o início da pandemia, sendo 2459 curados.

No momento, 128 pessoas estão com o vírus ativo, dessas, 12 se encontram hospitalizadas.

