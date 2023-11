Ivaiporã conquista 9º título dos Jogos Paradesportivos do Paraná

O 11º Jogos Paradesportivos do Paraná aconteceu em Foz do Iguaçu, onde a equipe de Ivaiporã – representada pelo projeto de extensão Atividades Físicas Adaptadas do Vale do Ivaí do Campus Regional do Vale do Ivaí, foi campeã na modalidade Atletismo (deficiência intelectual). Com 164 pontos a equipe foi vencedora pela 9ª vez consecutiva, a frente de Cascavel com 57 pontos.

continua após publicidade

No Atletismo, competiram atletas com diferentes tipos de deficiências em diversas classes e com a participação de 49 municípios paranaenses.

- LEIA MAIS: Formação em ABA capacita professores a atender crianças com autismo



continua após publicidade

Os resultados nas classes para deficientes intelectuais foram os seguintes: Diego de Souza Vieira (1º lugar nas provas de 5.000m, 1.500m, 800m). José Eduardo Delgado Ribeiro (2º lugar no salto em distância e 200m e 3º lugar nos 100m). Danilo Cordeiro dos Santos (3º lugar nos 1.500m e lançamento do dardo). Valdinei Silva e Souza ((3º lugar no arremesso do peso). Welliton de Souza Francelino (1º lugar no salto triplo e lançamento do disco). Valdomiro Domingos de Souza (2º lugar nos 5.000m). Leonel de Oliveira Pedroso (4º lugar nos 800m). A equipe também foi campeã nos 2 revezamentos para deficientes intelectuais, 4x100m e 4x400m, defendendo a hegemonia de 9 anos.

Na classe para deficientes físicos obtiveram as seguintes colocações: Henrique Mitsuo Albanes Ueki (3º lugar nos 400m). Reginaldo Aparecido Lucena (1º lugar no arremesso do peso, lançamento do disco e do dardo). No total, a equipe ganhou 23 medalhas.



continua após publicidade

Os coordenadores do projeto do curso de Educação Física, Andréia Paula Basei e Ricardo Alexandre Carminato, afirmaram que as parcerias firmadas com a Prefeitura de Ivaiporã – especialmente com as Secretarias de Esportes e de Educação, com o Núcleo Regional de Educação – além do apoio da direção do Campus e do Centro de Ciências da Saúde da UEM são de extrema importância para o desenvolvimento do projeto e consequentemente para os resultados alcançados. Os professores agradeceram a Coamo e ao Paraná Atacadista de Ivaiporã pela liberação dos funcionários x atletas para representarem o município.

“O projeto é importante para a população com alguma deficiência. Além de competirem e terem muito sucesso nos Jogos Paradesportivos do Paraná os atletas conheceram gratuitamente o Parque das Aves de Foz do Iguaçu. Portanto, o esporte comprova que pode ser um dos melhores caminhos para a inclusão e a socialização”, afirmou Andréia Paula Basei.

A professora disse que as belezas naturais e o carinho dos educadores ambientais motivam o desenvolvimento do projeto e formam memórias agradáveis.

continua após publicidade

Paradesporto no Paraná

“O Estado do Paraná tem que se orgulhar muito do trabalho realizado no paradesporto. Os jogos são um dos melhores e maiores do Brasil para as pessoas com deficiência. Não é à toa que o Estado tem se destacado cada vez mais no cenário nacional e internacional”, observou Ricardo Carminato informando que o objeito é aumentar a equipe focar a iniciação esportiva para jovens dos 8 aos 17 anos com alguma deficiência.

O professor Ewerton Davy Marques Silva, que é e técnico da equipe, destacou a excelência dos atletas. “A nossa equipe é muito experiente e sabe se comportar muito bem à frente das grandes competições. Este ano, houve algumas renovações e atletas com outras deficiências iniciaram ganhando provas. Desta forma, demonstra o potencial dos atletas, declarou Ewerton Silva.

A competição serviu também para reforçar as parcerias entre o secretário de Estado do Esporte, Helio Renato Wirbiski, coordenador técnico do Departamento do Paradesporto, Mário Sérgio Fontes, e com o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil. A meta é anunciar outra importante parceria que irá colocar Ivaiporã e a região em evidência na área do paradesporto no Paraná.

Siga o TNOnline no Google News