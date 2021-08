Da Redação

Ivaiporã registrou um caso de coronavírus (Covid-19), nesta segunda-feira (2). Com isso, o município chega a 3.831 casos confirmados da doença, com 3.618 pacientes curados e 91 óbitos.

Outras 20 pessoas com sintomas da doença aguardam resultados de exames. De acordo com o Departamento Municipal de Saúde, o novo caso registrado nesta segunda-feira foi analisado por exame PCR do Laboratório Central do Estado.

