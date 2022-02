Ivaiporã confirma novo piso salarial para professores

Da Redação

Prefeito em exercício Marcelo Reis

Na sexta-feira (4) durante reunião de boas-vindas aos professores municipais de Ivaiporã que retornaram às aulas presenciais na segunda-feira (7), o prefeito em exercício Marcelo Reis (PTB) confirmou que o Município vai pagar o novo piso do magistério com alta de 33,24%.

O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Com o reajuste, o piso salarial do profissional em início de carreira no ensino infantil, fundamental e séries iniciais, com jornada semanal de 40 horas passou de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63.

“Importante reajuste, até porque isso traz a valorização devida aos professores que estão agora entrando em atividade e iniciando o ano letivo. Além de servir para fazer correções salariais serve também como estimulo a esse início de ano letivo”, disse Marcelo Reis.

Na ocasião, o prefeito licenciado Carlos Gil (PSD) que também participou da recepção ao professores, disse concordar com o novo piso salarial. “Defendo o cumprimento previsto pela Lei do Piso. Lembrando que desde o mandato anterior sempre o cumprimos”, destacou Carlos Gil.