Ivaiporã confirma nove casos de Covid-19 e o 95º óbito

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã confirmou mais uma morte por Covid-19. Trata-se de um homem de 74 anos que faleceu na terça-feira (10) no Hospital Regional de Ivaiporã, e estava em investigação. O resultado positivo foi encaminhado nesta quarta-feira (11), pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

A equipe de saúde do município também confirmou mais nove casos da doença. São cinco homens e quatro mulheres positivados – incluindo duas crianças. Duas amostras foram analisadas pelo Lacen e sete por laboratório particular.

Com os novos casos, Ivaiporã contabilizada 3.866 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemias, dessas 3.672 se recuperaram e 95 óbitos.

No momento, 99 pessoas estão com o vírus ativo, e 40 pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames enviados ao Lacen.