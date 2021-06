Ivaiporã confirma nesta quinta-feira mais 28 casos de Covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Departamento de Saúde de Ivaiporã confirmou 28 novos casos de Covid-19 em boletim epidemiológico divulgado na manhã desta quinta-feira (3).

Dos novos casos confirmados, 24 exames foram analisados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e quatro por laboratório particular. São 12 homens e 16 mulheres - incluindo um criança.

Com isso, o total de pacientes infectados pela doença desde o início de pandemia subiu para 3.203. Também confirmou total de 2.867 pacientes recuperados. Sem nenhuma nova morte associada ao coronavírus, o total de óbitos permanece em 72.

No momento 264 pessoas estão com o vírus ativo, dessas 28 hospitalizadas. A equipe de saúde aguarda resultado de outros 79 exames que foram encaminhados ao Lacen, de pessoas com suspeita da doença.

