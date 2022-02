Da Redação

Segundo o Departamento de Saúde e a Vigilância Epidemiológica foram confirmados nesta quarta-feira (9), em Ivaiporã, 56 novos casos de Covid-19, referentes a 24 homens e 32 mulheres (10 crianças).

Os testes rápidos foram feitos pelo Lacen, laboratório particular e nas Unidades Básicas de Saúde. De acordo com as equipes de saúde 14 pacientes estão recuperados.