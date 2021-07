Ivaiporã confirma mais uma morte por complicações da Covid

Da Redação

Ilustração

O Departamento de Saúde de Ivaiporã comunicou nesta segunda-feira (26) mais uma morte provocada pela Covid-19 . Com o novo registro, total de óbitos sobe para 90 no município.

A vítima, um homem de 62 anos, com outras comorbidades, que se encontrava internado em unidade hospitalar da cidade. O falecimento ocorreu no sábado (24).

No último boletim divulgado no domingo (25), o município registrava 3.787 pessoas infectadas com o coronavírus desde o início da pandemia, 3.580 se recuperaram.

O também apontava 118 pessoas com o vírus ativo, dessas sete pessoas em tratamento em unidade hospitalar.