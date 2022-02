Ivaiporã confirma cinco casos de Covid-19 neste domingo (6)

Da Redação

Imagem ilustrativa

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã informou que foram confirmados cinco novos casos de Covid-19 neste domingo (6). Os testes rápidos, feitos pelo Lacen, laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde, se referem a dois homens e três mulheres.

Também foi informado que 147 pessoas que estavam com o vírus ativo estão recuperadas. Dessa forma, Ivaiporã tem no momento 926 pessoas infectadas com o vírus. Desses, seis pacientes se encontram hospitalizados.

Desde o início da pandemia o municipio já registrou 5.997 casos positivo de coronavírus, 4.952 pessoas se recuperam e 99 óbitos em consequência de agravameno da doença. Outras seis pessoas com suspeita da doença aguardam resultados de exames.