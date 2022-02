Da Redação

Imagem ilustrtiva

Nesta quinta-feira (10), foram confirmados 90 casos de Covid-19 em Ivaiporã. Os testes rápidos, feitos em laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde, são referentes a 43 homens e 47 mulheres (incluídos 11 crianças).

Segundo as equipes de saúde foram registrado mais 54 pacientes recuperados da doença. Com mais esses casos Ivaiporã soma 6.314 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 5.230 se recuperaram e 100 óbitos.