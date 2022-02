Ivaiporã confirma 53 casos positivos de Covid-19

Da Redação

O Departamento de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Ivaiporã confirmaram neste sábado (12), mais 53 casos positivos de Covid-19 referentes a 25 homens e 28 mulheres (5 crianças). Os resultados foram liberados por laboratório particular e Unidades Básicas de Saúde. As equipes de saúde também informaram que 76 pacientes estão recuperados.

Com mais esse novos casos positivos Ivaiporã soma 6.433 pessoas infectadas com o vírus desde o início da pandemia, 5.445 recuperados e 100 óbitos. No momento, 888 pessoas está com o vírus ativos, dessas três pacientes se encontram internados.

