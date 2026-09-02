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Ivaiporã: confira a previsão do tempo nesta quarta-feira (2)

Temperatura mínima foi de 13°C nas primeiras horas do dia. Simepar não prevê chuva para esta quarta-feira (2)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ivaiporã: confira a previsão do tempo nesta quarta-feira (2)
Autor Dia será de sol e temperatura máxima de 23°C - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ivaiporã amanheceu com 13°C nesta quarta-feira (2), segundo dados do Simepar. A sensação térmica chegou a 12°C. A previsão indica tempo seco e temperatura máxima de 23°C ao longo do dia.

A probabilidade de chuva é de 0%, com precipitação acumulada estimada em 0 milímetro. O vento sopra de sudeste, com velocidade de 7 km/h e rajadas que podem chegar a 36 km/h.

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Durante a manhã, a temperatura deve subir gradualmente. À tarde, os termômetros podem atingir os 23°C. À noite, o frio volta a ganhar força, com queda nas temperaturas.

A umidade relativa do ar varia entre 43% e 92%. O sol nasceu às 6h39 e deve se pôr às 18h16.A

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