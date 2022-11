Ivaiporã completa 61 anos e comemora crescimento

Da Redação

Município tem pelo menos R$ 100 milhões de investimentos em obras em fase de execução

O prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), fez nesta sexta-feira (18) um balanço das ações da administração municipal no decorrer deste ano. Município tem pelo menos R$ 100 milhões de investimentos em obras em fase de execução. O resumo da prestação de contas antecede a data comemorativa aos 61 anos de criação do município, que é lembrada neste sábado, dia 19 de novembro.

Em entrevista à Tribuna do Norte, o prefeito destaca o papel de Ivaiporã como polo regional em diferentes setores, as obras já realizadas, em andamento e a serem iniciadas, além de revelar alguns projetos para o desenvolvimento ainda maior do município. Ele também comemora o resultado do Valor Básico da Produção (VBP) safra 2021/22, que cresceu 40%.

“Estamos conseguindo realizar nosso plano de trabalho, praticamente com 60% cumprido e uns 30% em andamento. O nosso planejamento maior é cumprir com os nossos 155 compromissos de campanha. Tivemos no começo da gestão as dificuldades da pandemia, mas não deixamos de planejar”, destaca.

Segundo ele, graças ao planejamento Ivaiporã é hoje um verdadeiro canteiro de obras, “boa parte feita ou boa parte em andamento”.

São R$ 100 milhões de obras em andamento dentre as quais Carlos Gil destaca o Parque de Exposições e a duplicação da Rodovia Celso Fumio Makita (acesso secundário) e mais R$ 30 milhões de obras para serem iniciadas no primeiro semestre de 2023, como o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Delegacia Cidadã e Escola Municipal Roberto Galo,

No setor de saúde o prefeito diz que a evolução tem sido grande. Ele lembra que, quando assumiu a gestão municipal, os exames e consultas especializadas que estavam represadas tinham volume de 9.800, atualmente a fila é 1.700 dentro da normalidade. “Algumas especialidades estão com uma demora um pouco maior, algo em tornol de 90 dias, mas isso é em decorrência do agendamento do profissional, não por falta de recursos ou convênios”, explica.

Gil também destaca o treinamento de todos os profissionais da área da saúde nos dois últimos anos. “Com certeza isso melhorou a qualidade de atendimento. Ainda essa semana ficamos em 2º lugar no Paraná, muito próximo do primeiro, no Prêmio Band Cidades voltado à saúde”. O prêmio é na categoria de municípios entre 30 mil e 100 mil habitantes, e Ivaiporã concorreu com 43 cidades.

Conforme o prefeito, desde do início da gestão já foram entregues duas novas UBS, enquanto outras duas estão em construção. As equipes do PSF também foram aumentadas de 8 para 10 equipes.

Na área de urbanização o prefeito destaca as obras de pavimentação em asfalto e pedra irregular que devem ser concluídas até o próximo ano, acabando com o barro e a poeira que trazem muitos transtornos aos moradores.

O prefeito acrescenta que outro ponto positivo da gestão municipal foi a transparência. No ranking estadual, Ivaiporã passou de 183º lugar para 1º lugar em apenas um ano de trabalho.

Cidade ganha novos cursos superiores

Outro setor que tem se desenvolvido em Ivaiporã é a área de educação superior, que implantou novos cursos. “Tivemos a implantação do curso de Agronomia no IFPR e as duas faculdades particulares trazendo muitos outros cursos. A Univale, por exemplo, implantou cursos de Enfermagem e Odontologia, e pretende trazer no ano que vem Fisioterapia e Medicina Veterinária. Agora a Fatec anunciou que protocolou o curso de Medicina junto ao MEC. Tudo isso ajuda o desenvolvimento da cidade”, relata Carlos Gil.

“Ivaiporã vive um grande momento, projetamos nesses primeiros dois anos de gestão quase mil empregos novos. Muitos loteamentos estão sendo implantados, são muitas construções. Nosso comércio é destaque regional e temos procurado melhorar a cada dia com a limpeza das ruas, a malha viária em boas condições, cuidando das nossas praças, ciclovias, dando condições para que as pessoas gostem de morar e que os visitantes se sintam atraídos. E para o ano que vem vamos implantar a Zona Azul, que é um grande pedido do comércio e da população”, completa Carlos Gil.

O prefeito também parabeniza os produtores rurais do município pelo avanço e transformação no setor agropecuário. No último VBP, o município passou de R$263.342.984,86 para R$370.465.838,51.

fonte: Ivan Maldonado Luiz Carlos Gil prefeito de Ivaiporã

