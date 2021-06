Ivaiporã começa a vacinação da população geral; veja

Continua após publicidade

A vacinação contra a Covid-19, da população em geral, fora dos grupos prioritários, começou na manhã desta segunda-feira (7) em Ivaiporã. A imunização é por ordem decrescente de faixa etária, no período da manhã foram vacinadas pessoas com idade de 59 anos. No período da tarde a imunização era para as pessoas com idade de 58 anos.

A farmacêutica do Departamento Municipal de Saúde, Ana Regina Soares, coordenadora da vacinação contra coronavírus (Covid-19), disse que durante o período da manhã foi bastante tranquilo para quem procurou o posto de vacinação.

“Já era esperado que não seria um público tão grande (59 anos) devido as comorbidades e até mesmo as pessoas que recém completaram 60 anos, e de outros grupos prioritários, que já foram imunizados. Mas conforme a idade vai baixando, a tendência agora é aumentar essa população que estará apta a receber a vacina”.

O município recebeu 500 doses da vacina para a faixa etária de 55 a 59 anos. “Acho difícil finalizar toda a população dessa faixa etária com as doses recebidas, mas vamos chegar muito próximo ao pessoal de 55 anos”, disse

