Ivaiporã cinco casos positivos de Covid-19 nesta terça-feira

Ivaiporã registrou nesta terça-feira (20), mais cinco novos casos positivos de coronavírus (Covid-19). As informações são do Departamento Municipal de Saúde

Os novos diagnósticos de Covid-19 foram analisados por meio de dois exames confirmados pelo Laboratório Centra dos Estado (Lacen) e três por laboratório particular ( )

Com esses novos casos Ivaiporã soma 3.756 pacientes infectados com a Covid-19 desde o início da pandemia. Desse total, 3.531 se recuperaram da doença. O município contabiliza de 89 óbitos em consequência de agravamento da Covid-19.

No momento, 136 pessoas estão infectadas com o vírus, dessas nove se encontram internadas. Outras 38 pessoas com suspeita da doença, aguardam resultados de exames encaminhados ao Lacen.