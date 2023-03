Ivaiporã celebra Dia da Água "Cultivando Água Limpa" nas nascentes

Da Redação

Nesta quarta-feira, 22 de março, celebra-se o Dia Mundial da Água e a Prefeitura de Ivaiporã comemora a data executando um dos mais importantes programas ambientais: Cultivando Água Limpa, que foi criado na 1ª gestão Carlos Gil e transformado na Lei Municipal 2.596 de 26 de fevereiro de 2015, com a finalidade de recuperar e preservar as nascentes e matas ciliares das propriedades próximas à Bacia do Rio Pindaúva – manancial que abastece o município.

Com o trabalho de recuperação e preservação das nascentes o município não raciona água desde 2016. E, como reconhecimento, o programa foi o vencedor do Prêmio Gestor Público do Paraná, em 2015, por garantir a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade.

Vazão

O prefeito Carlos Gil acompanhou a recuperação e preservação de 4 nascentes próximas à Pedreira Municipal, nesta quarta-feira, 22 de março, e conferiu a vazão que era de 5.070 litros por hora passando a ter 9.640 litros por hora.

“Em 2021, iniciamos o trabalho de recuperação das nascentes na Bacia do Rio Pindauvinha, que corta o município de Norte a Sul, e somando com as nascentes revitalizadas na Bacia do Rio Pindaúva totalizam 200. É desta forma que contribuímos com a natureza e cumprimos 4 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável referentes às metas 6 (água potável e saneamento), 13 (ação contra a mudança global do clima), 15 (vida terrestre) e 17 (parcerias e meios de implementação)”, associou Carlos Gil.

Das 200 nascentes revitalizadas 70 foram executadas em 2021 e 2022

O prefeito também destacou que, graças ao programa Cultivando Água Limpa, Ivaiporã não precisou racionar água durante as severas crises hídricas que o Estado do Paraná enfrentou recentemente. Pelo contrário! O município forneceu caminhões de água para outras cidades que foram forçadas a fazer rodízio de consumo.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente, Denise Kusminski, que acompanhou o prefeito na recuperação e preservação das 4 nascentes, alertou que cidade alguma se desenvolve economicamente e de forma sustentável sem ter água potável e em abundância.

“O programa Cultivando Água Limpa é exemplo no Estado do Paraná e fundamental em períodos de estiagem – além de formar um corredor de biodiversidade no entorno do Rio Pindaúva”, informou Denise Kusminski.

O trabalho de recuperação e preservação do programa Cultivando Água Limpa é feito por Márcio Zanardo.

