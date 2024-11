Ivaiporã celebra a fé na Caminhada de Jesus das Santas Chagas

Neste domingo (27), a devoção a Jesus das Santas Chagas arrastou uma multidão na terceira Caminhada de Ivaiporã. O percurso de 14 quilômetros reuniu peregrinos que seguiram por diversas comunidades e encerraram a trajetória na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga.

Os devotos partiram da Igreja do Perpétuo Socorro, no Jardim Nova Porã no quadro urbano do município e passaram pelas Diaconias Santa Rita de Cássia (Vila Rural Ivainópolis), Santa Luzia (comunidade de Santa Luzia) e São Lourenço (comunidade do Cruzeirinho), em uma trajetória repleta de fé e reflexão.

O padre Moacir Santo Gionco, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, diz que o evento simboliza a jornada do povo de Deus e a caminhada de Jesus até o Calvário e ressaltou que a peregrinação é uma oportunidade de introspecção e de renovação da fé.

“Jesus das Santas Chagas é o Cristo que sofreu, morreu, e ressuscitou, permanecendo vivo entre nós. Esta é uma chance de cada um fazer uma viagem interior, refletindo sobre sua própria caminhada diante de Jesus”.

Segundo a vereadora Gertrudes Bernardy, autora do projeto de lei do Caminho de Jesus das Santas Chagas, o evento tem crescido a cada edição, fortalecendo e a reafirmando a devoção a Jesus das Santas Chagas. Ela também agradeceu o apoio da TV Evangelizar que divulga e transmite ao vivo a caminhada de Ivaiporã. “É uma alegria para nós, poder estar levando a nossa cidade, para o mapa do turismo religioso do Paraná e para todo o Brasil”.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Ivaiporã, Fernando Cordeiro Junior, disse que a caminhada promove a troca de experiências e estimula a convivência entre os participantes. “Um evento contagiante. Além de contemplar a natureza, um percurso tão bonito, onde se estimula a fé, desenvolve a boa vontade, a harmonia, a convivência. A tendência é crescer ainda mais”, disse Cordeiro.

