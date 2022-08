Ivaiporã Atlético Clube vai disputar Série C do campeonato paranaense

Da Redação

A equipe de futebol profissional de Ivaiporã, que vai disputar a Série C do Campeonato Paranaense de 2022, foi apresentada, quinta-feira, dia 11 de agosto, no Centro da Melhor Idade. A equipe estreia no dia 21, contra o Patriotas, em Cianorte

Para garantir bom desempenho a equipe está treinando há 4 meses. Foram realizados amistosos neste período contra o Arapongas, Portuguesa Londrinense e Ariranha do Ivaí.

O diretor Carlos Cardoso, se mostrou entusiasmado por reativar o Ivaiporã Atlético Clube. “Agradeço à equipe do Club Athletico Paranaense, que está nas quartas de final da Copa Libertadores e 4º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, por fornecer 35 bolas. Inclusive estamos utilizando nos treinamentos da equipe”.

Quem vê com bons olhos o retorno da equipe de futebol profissional é o diretor do Departamento de Esporte da Prefeitura de Ivaiporã, Marcelo Kloster. “Desta forma, o nome do município será destacado em várias cidades do Estado”, observou Marcelo Kloster, avisando que o Departamento de Esportes está à disposição da equipe.

O técnico da equipe de futebol profissional, Rúbens Sanches, afirmou que por onde passou a trabalho, o resultado apareceu. “Creio em Deus que, pelo Ivaiporã Atlético Clube, não será diferente. É trabalhar e buscar o acesso para a Série B de 2023”, desejou o técnico.

O jogador Lucas David – natural de Sergipe, que fez a base no América-MG e com passagens pelo Avaí, Operário-PR e Icasa, explicou que a equipe vem trabalhando forte nos treinamentos e que o desafio para o tão sonhado acesso começa no dia 21 de agosto. “Agradeço ao treinador Rubens Sanches pela oportunidade, porque se não fosse ele eu não estaria aqui. Agora, é seguir em busca do objetivo”, finalizou o jogador.

