Ivaiporã assina acordo para buscar soluções inovadoras; veja

Em consonância com as diretrizes do Governo do Estado em interiorizar as ações de base científica e tecnológica do Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar e a Prefeitura de Ivaiporã assinaram nesta segunda-feira (6) um acordo de cooperação técnica para elaboração de um projeto de inovação aberta.

O objetivo da parceria é identificar oportunidades de soluções em tecnologias que possam promover o desenvolvimento social, econômico e ambiental do município, por meio de ações de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). A assinatura do acordo foi em Ivaiporã, entre o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, e o prefeito Carlos Gil, durante o lançamento do projeto Polo Agrotech – Incubadora Tecnológica de Ivaiporã.

Segundo o prefeito Carlos Gil, os objetivos dos acordos são desenvolver soluções inovadoras para o agronegócio, atrair empresas e investidores e criar um ambiente de inovação em Ivaiporã. “Isso é fruto de um trabalho de mais de um ano para que Ivaiporã possa se transformar num polo de tecnologia. Para isso, nós fomos buscar parceiros como Abinc, Tecpar e a Kotra da Coreia do Sul que tem interesses de intercâmbio com o Brasil”.

Na oportunidade o prefeito Carlos Gil assinou ainda a ordem de licitação para a construção do Polo Agrotech – Incubadora Tecnológica de Ivaiporã. Ainda segundo o prefeito, a Prefeitura já tem espaço para a construção ao lado do IFPR (Instituto Federal do Paraná) e os recursos assegurados.

“Acredito que no máximo em 90 dias já poderemos dar a ordem de serviço para o início da construção da incubadora. Hoje temos nas nossas faculdades o IFPR, as particulares e cursos técnicos na área de tecnologia e sistema de informação. Que possamos dar oportunidade a essa meninada que está vindo por aí de também estarem desenvolvendo suas startups e que Ivaiporã se insira na área tecnológica, que é o emprego do futuro”, destacou Carlos. Sang-bum-Bae, diretor geral da Kotra, disse que a agência trabalha para que empresas coreanas possam entrar no mercado brasileiro, e auxiliar as empresas coreanas já instaladas no país a desenvolverem seus negócios.

“É a minha segunda visita a Ivaiporã, incluindo o prefeito, sinto que as pessoas têm muita paixão para desenvolver essa cidade. Depois de assinarmos esse acordo, vamos procurar desenvolver negócios com empresas investindo no Brasil. Além disso, empresas brasileiras podem investir também na Coreia do Sul”. O secretário de estado da agricultura, Norberto Ortigara, que também participou da solenidade, parabenizou a iniciativa de Ivaiporã.

“O Vale do Ivaí precisava dessa iniciativa de também atrair startups, que são centenas ligadas ao agro. Isso contribui, para que nossa agricultura aumente a eficiência, diminua custos e tenha ganhos ambientais. Uma bela iniciativa, e que essa junção venha construir em Ivaiporã um ambiente propício para a atração de investimentos para a startups, depois o seu processo de aceleração e o desenvolvimento das tecnologia para que sejam aplicadas no agro aqui do Paraná”, completou Ortigara. A solenidade contou com a participação do vice-prefeito Marcelo Reis; cônsul da Economia da Coreia do Sul, Byungwook Woo; diretor da Kotra, Jaehun Shin; superintendente de Inovação do Estado, André Telles; presidente do Conselho de Cidades Inteligentes da Abinc, Aleksandro Montanha; diretor de Relações Institucionais - Ligga Telecom, Vítor Menezes; diretor de Vendas B2B – Lig ga Telecom, Ricardo Montanher; presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken; diretor de Inteligência e Inovação do Tecpar, Carlos Pessoa.

Também fizeram parte da solenidade o superintendente das Coligadas do Grupo UB Educacional, Edson Aires da Silva; diretora geral das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí (Univale/UCP), Jane Silva Bührer Taques; relações Públicas da Univale/UCP, Jayme Ayres; diretora do Campus da UEM, Fernanda Saparolli; diretor acadêmico da Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí (Fatec), Roni Ferreira; diretor-geral do Campus do IFPR, Ricardo Rodrigues de Souza; diretor executivo da Cresol, Cleber Acácio Silva; gerente do Sesc, Andrea Souza Lima; gerente executivo do Senac, Fábio Luís Pereira; os prefeitos Reinaldo Grola de Lunardelli e Lauro Junior de Jandaia do Sul.





