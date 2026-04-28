Ivaiporã apresenta veículos e maquinários de nova frota em grande carreata

A Prefeitura de Ivaiporã realizou na segunda-feira (27) uma grande carreata pelas ruas da cidade para celebrar a renovação e ampliação da frota pública municipal. A entrega oficial dos veículos e maquinários ocorreu na última sexta-feira (24), durante a visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior ao município para a inauguração do prédio do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Durante a agenda oficial, além da entrega do AME, Ratinho Junior participou ao lado do prefeito Carlos Gil, da vice-prefeita Gertrudes Bernardy e de lideranças políticas do anúncio da destinação de 45 veículos e maquinários para as secretarias municipais e o consórcio intermunicipal, em investimentos superiores a R$ 15 milhões. (fotos abaixo)

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Na segunda-feira, a carreata percorreu ruas de Ivaiporã para apresentar a nova frota à população e marcar simbolicamente a renovação da estrutura pública, reforçando setores como saúde, educação, obras, agricultura, esporte e administração municipal.

Para a Prefeitura de Ivaiporã, foram destinados 39 veículos e equipamentos, com investimentos superiores a R$ 11 milhões. Entre os principais reforços estão 22 veículos Renault Kwid, 4 vans Mercedes-Benz para a Educação, uma van para a Secretaria de Esportes, ônibus para transporte de pacientes da saúde, ambulância para o SAMU, motocicletas, caminhões basculantes, escavadeira hidráulica e retroescavadeira.

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Já o consórcio intermunicipal recebeu outros 6 veículos e maquinários, incluindo caminhões basculantes, pá carregadeira e escavadeira hidráulica, totalizando mais de R$ 3,7 milhões.

Durante a carreata, moradores acompanharam de perto a nova frota, em uma celebração pública que destacou uma das maiores renovações estruturais já realizadas pela administração municipal.

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Segundo o prefeito Carlos Gil, a conquista fortalece a capacidade operacional da Prefeitura e amplia a qualidade dos serviços prestados. “Estamos modernizando a frota e garantindo melhores condições de trabalho para nossas equipes, o que se reflete diretamente em mais qualidade no atendimento à população”, afirmou.

Carlos Gil também anunciou que o município deve receber, nos próximos dias, mais 10 veículos utilitários, com previsão de licitação de aproximadamente R$ 1 milhão.





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