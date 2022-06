Ivaiporã apresenta Plano de Manejo do Parque Mata do Placídio

Da Redação

O coordenador executivo e a projetista da empresa Ambiente-se, Carlos Henrique Braga e Laís Hataishe, apresentaram o Plano de Manejo do Parque Municipal da Mata do Placídio a pedido do prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil.

Em Ivaiporã, a administração municipal preserva as 2 Unidades de Conservação: Parque Natural Municipal Mata do Placídio, que terá visitação pública após execução do Plano de Manejo, e a Estação Ecológica Faian, que é mais voltada a pesquisas científicas.

Um dos objetivos do prefeito Carlos Gil e do vice-prefeito Marcelo Reis é promover educação ambiental aos estudantes e à população de Ivaiporã – proporcionando acesso ao Parque Municipal da Mata do Placídio, que tem 19,32 hectares (193.284,05m²).

Mata Atlântica

A área, que pertencia a uma loteadora, foi transferida para Prefeitura de Ivaiporã no dia 21 de setembro de 2016 – 1ª gestão Carlos Gil (2013/2016) e transformada em horto florestal. Trata-se de um pedaço da Mata Atlântica que faz parte da história de Ivaiporã e precisa ser preservada. Dessa forma é possível aumentar a arrecadação de ICMS Ecológico e investir na preservação.

A diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski, afirmou que a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis é comprometida com a proteção ambiental. Por isso, o município recebia R$396.854,00 mil referentes ao ICMS Ecológico de 2020 das 2 Unidades de Conservação. A receita passou para R$799.381,00 mil em 2021. E, este ano, a projeção da tábua de avaliação está calculada em R$1.035.070,00 milhão.

De acordo com o Plano de Manejo do Parque Municipal da Mata do Placídio serão feitas diversas pesquisas e coletas de dados no Parque Municipal da Mata do Placídio objetivando a análise e caracterização ambiental e socioeconômica, por exemplo.