Ivaiporã apresenta calendário dos 68º JEP's -fase municipal

O diretor do Departamento Municipal de Esporte da Prefeitura de Ivaiporã, Marcelo Kloster, se reuniu no salão nobre com diretores e representantes das escolas públicas e particulares para apresentar o calendário do 68º Jogos Escolares do Paraná(Jeps) - fase municipal, que acontece entre os dias 18 e 29 de abril.

Os Jeps serão realizados com base no regulamento geral, organizados pela Prefeitura, por intermédio do Departamento Municipal de Esporte, e coordenados pelo Departamento Municipal de Esporte – com apoio do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ivaiporã.

As competições serão disputadas pela categoria A (15 a 17 anos) nascida entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de dezembro de 2007 e pela categoria B (12 a 14 anos) nascida entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2010. Marcelo Kloster explicou que as equipes campeãs avançam à etapa regional, macroregional e final.

Os jogos ocorrerão nas modalidades: basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia disputadas pelas categorias masculino e feminino (A e B). Cada escola poderá inscrever no máximo 2 duplas por classe e sexo.

Participação

Irão participar atletas dos Colégios Estaduais Antônio Diniz Pereira, Barbosa Ferraz, Bento Mossurunga, Barão do Cerro Azul, Idália Rocha, Campo Nilo Peçanha; e os colégios particulares Objetivo, Panamericano, Santa Olga, Mater Consolatrix; e o Campus do IFPR (Instituto Federal do Paraná).

Após os períodos críticos da pandemia o chefe do NRE de Ivaiporã, Valber Clarimundo, defendeu que é preciso estimular os jovens a praticar atividade física e a competir para integrar e socializar.

O prefeito em exercício de Ivaiporã, Marcelo Reis, deu as boas-vindas aos diretores e representantes das escolas públicas e particulares, enfatizou a importância do esporte e informou que a administração municipal investirá em infraestrutura esportiva com apoio do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e dos deputados Ademar Traiano (estadual) e Sérgio Souza (federal).